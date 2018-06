Halep regina di Parigi

(Foto Afp)

Simona Halep trionfa al Roland Garros e spezza la maledizione Slam. La romena numero 1 del mondo è la nuova regina di Parigi dopo la vittoria in rimonta nella finale con la statunitense Sloane Stephens, numero 10 del ranking. La 26enne di Costanza si è imposta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 in due ore e 3 minuti di gioco, centrando così il primo successo in carriera in un major.

Un sogno inseguito a lungo e finora sempre sfuggito alla Halep, uscita sconfitta dalle tre finali giocate in precedenza nei tornei dello Slam (due a Parigi nel 2014 e 2017 e una all'Australian Open nel 2018). L'ultima giocatrice romena riuscita a trionfare al Roland Garros prima di oggi era stata Virginia Ruzici nel 1978, esattamente quarant'anni fa.

Per la Stephens, invece, sfuma la possibilità di mettere in bacheca il secondo titolo dello Slam dopo la vittoria dello scorso settembre all'Us Open. La finale di Parigi consentirà comunque alla 25enne americana di scalare posizioni nel ranking Wta e di avvicinarsi al podio.