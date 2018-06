L'addio di Radja

Radja Nainggolan (FOTOGRAMMA)

"Non credere che io stia benissimo a lasciare la Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte". E' la risposta di Radja Nainggolan a un tifoso giallorosso che, sul profilo Instagram 'As Roma Daily', ha scritto al centrocampista belga: "Non ce la posso fare a vederti con un’altra maglia, ancora non mi sono rassegnato". Il trentenne è in procinto di passare all'Inter.