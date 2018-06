Emre Can alla Juve, è ufficiale

(Foto Fotogramma/Ipa)

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista tedesco Emre Can che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. "A fronte della sottoscrizione dell’accordo - si legge nella nota -, Juventus sosterrà oneri accessori per 16 milioni di euro, pagabili nel corso dei prossimi 2 esercizi".

Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco ed esploso con la maglia del Bayer Leverkusen, il tedesco arriva a Torino dopo 4 ottime stagioni al Liverpool, dove, ha collezionato più di 150 presenze, impreziosite da 14 gol, tra cui un centro spettacolare in acrobazia che ha ricevuto il premio di '2016-17 Premier League Goal of the Season'. Emre Can

Una folla di tifosi ha accolto questa mattina poco dopo le 10 l'arrivo a Torino di Can, che ha scelto la maglia numero 23 per iniziare l'avventura in bianconero.

"Ho scelto la Juventus perché è un grandissimo club. Seguo la squadra sin da quando ero piccolo, è abituata a vincere titoli e questo è quello che voglio fare anch'io", sono le parole di Emre Can. "Questo è un giorno fantastico per me, uno dei più belli della mia vita -aggiunge il 24enne tedesco al sito del club bianconero- Sono molto felice di essere qui e ovviamente si percepisce subito la grandezza di questo club". L'ex centrocampista del Liverpool elogia poi il suo futuro allenatore Massimiliano Allegri e spiega la scelta del numero 23: "Tutti sanno che vince praticamente ogni competizione a cui partecipa, è veramente un grandissimo allenatore. Ho parlato con lui ed è stata una conversazione positiva, non vedo l'ora di iniziare a lavorare ai suoi ordini. Sin dall'inizio avevo detto al mio agente che se fosse stato possibile avrei voluto indossare il 23. È un numero che mi ha sempre portato bene e in passato è stato portato da molte leggende in passato".