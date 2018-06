Spagna-Marocco 2-2: furie rosse agli ottavi

(FOTOGRAMMA)

La Spagna ha pareggiato per 2-2 con il Marocco, nel match della terza giornata del gruppo B dei mondiali di Russia 2018. Per le furie rosse un pareggio che consente l'accesso agli ottavi, con sei punti totalizzati, da prima del girone. A passare in vantaggio erano stati gli africani al 14' con Boutaib, raggiunti poi da Isco al 19'. Nella ripresa il gol di Een Nesyri all'81', con pareggio definitivo di Iago Aspas nel primo minuto di recupero.