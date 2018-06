Denigrò Figc, deferito Raiola

(Fotogramma /Ipa)

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare Carmine Raiola, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, per avere proferito espressioni denigratorie nei confronti della Figc, del ct della Nazionale maggiore e della stessa immagine del sistema calcistico italiano in occasione di un’intervista radiofonica rilasciata lo scorso 20 marzo.