Giappone perde ma va avanti, Senegal beffato

Il Giappone perde 1-0 con la già eliminata Polonia ma si qualifica agli ottavi di finale di Russia 2018. Nel match della terza giornata del gruppo H disputato a Volgograd i nipponici si arrendono a un gol di Bednarek al 14' della ripresa.

La Colombia, che ha vinto 1-0 contro il Senegal grazie al gol di Yerry Mina qualificandosi agli ottavi di finale, è prima nella classifica del girone con 6 punti, 2 in più di Giappone e Senegal con la Nazionale del Sol Levante che passa come seconda per aver preso due cartellini gialli in meno degli africani. Ultima a quota tre la Polonia.

Il Senegal quindi, pari merito con il Giappone è stato 'condannato' dai cartellini gialli. A parità di punti e di differenza reti, infatti, il criterio per stabilire la squadra qualificata è quello relativo alle sanzioni dell'arbitro. Nel caso specifico il Senegal aveva due ammonizioni in più rispetto al Giappone.

Eliminata anche la Polonia, ultima della classe con 3 punti, ottenuti contro gli asiatici.