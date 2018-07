Tour de France vuole escludere Froome

(Foto Afp)

Gli organizzatori del Tour de France hanno intenzione di escludere Chris Froome in seguito alla procedura in corso sul ciclista britannico per il 'caso salbutamolo' riscontrato al vincitore del Giro nel corso della Vuelta 2017. E' quanto sostiene il quotidiano francese Le Monde.

Sempre secondo il quotidiano transalpino il Team Sky sarebbe pronto a fare ricorso in caso di esclusione del vincitore di 4 edizioni del Tour; la decisione è attesa per martedì con l'inizio della Grande Boucle programmato per sabato 7 luglio.