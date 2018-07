Croazia passa, Danimarca ko

(Fotogramma/Ipa)

Sono i rigori a decidere le sorti di Croazia e Danimarca nel match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali al Novgorod Stadium. Passa la Croazia che vola ai quarti, ko invece la Danimarca tradita dalla lotteria dei tiri dal dischetto. I danesi in gol dopo appena 58" grazie a Mathias Jorgensen sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale, subiscono l'immediata risposta croata con Mandzukic, che, bravo ad approfittare di un favorevole triplo rimpallo in area, segna la rete dell'1-1. Da quel momento il risultato non si sblocca più. Dopo i tempi supplementari, la Croazia riesce a piegare la Danimarca ai rigori. Finisce 4-3. Il gol che vale i quarti è di Rakitic.