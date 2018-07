Inghilterra di rigore ai quarti

Rigori fatali per la Colombia: è l'Inghilterra ad andare ai quarti dei mondiali in Russia. Gli inglesi sfideranno ora la Svezia - che ha eliminato la Svizzera - dopo aver sofferto non poco per il pareggio dei sudamericani in pieno recupero. In vantaggio con il solito Harry Kane al 57esimo (che guida la classifica cannonieri con sei reti), la nazionale inglese si è vista raggiungere al 93esimo da Mina.

Poi la lotteria dei rigori dove - al quinto tiro dal dischetto - l'ex milanista Bacca sbaglia, mentre Dier la mette dentro e manda i leoni ai quarti di sabato a Samara.