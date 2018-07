La Fifa bacchetta Maradona

(FOTOGRAMMA)

Commenti "del tutto inopportuni". La Fifa definisce così le frasi di Diego Armando Maradona sull'arbitro che ha diretto la partita di Coppa del Mondo tra Colombia e Inghilterra. Un portavoce della Federazione internazionale ha detto che "l'organismo critica fortemente le parole nei confronti delle prestazioni degli ufficiali di gara che ritiene siano state positive in una partita dura e altamente emotiva".



Nel suo programma televisivo 'De la Mano del Diez', Maradona ha tra l'altro criticato il rigore assegnato all'Inghilterra nella partita degli ottavi, definendolo una "rapina monumentale". L'arbitro americano Mark Geiger ha mostrato otto cartellini gialli nella partita, sei a giocatori colombiani. La stella argentina ha affermato che il rigore è stato in realtà un fallo dell'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane e ha chiesto il motivo per cui l'arbitro non ha chiesto l'ausilio del Var. "Questo arbitro saprà molto sul baseball, ma non ha idea di cosa sia il calcio" ha detto il Pibe de oro.

I "commenti e le insinuazioni" di Maradona sono "del tutto inappropriati e del tutto infondati", ha detto un portavoce Fifa. "In un momento in cui la Fifa sta facendo tutto quanto è in suo potere per garantire principi di fair play, integrità e rispetto che sono messi in prima linea in questa Coppa del Mondo e per come viene gestita l'organizzazione, la Fifa è estremamente dispiaciuta di leggere tali dichiarazioni da un giocatore che ha scritto la storia del nostro gioco".