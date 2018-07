Buffon al Psg, manca solo la firma

(Foto Fotogramma/Ipa)

Sembra essere in dirittura d'arrivo il passaggio di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. Il portiere ex Juventus è a Parigi ed è stato visto nei pressi della sede del Psg presumibilmente per firmare il contratto.

A quanto riporta RMC Sport France, Buffon ha già effettuato le visite mediche presso l'Ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine. Il portiere 40enne avrebbe trovato l'accordo con il Paris Saint Germain per un anno con opzione per un secondo.