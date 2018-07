Ronaldo Day

(Afp)

E' il giorno di Cristiano Ronaldo. Lunedì 16... uno più sei, sette. E non poteva essere diversamente, per CR7. Tutti lo aspettano. Tutti vogliono vederlo, dopo averne seguito le gesta a distanza. Il neo acquisto della Juventus affronta così le tradizionali visite mediche al 'J Medical' e poi l'attessisima conferenza stampa. Senza, per il momento, alcuna 'presentazione show'.



Il passaggio del cinque volte Pallone d'Oro è stato ufficializzato lo scorso 10 luglio dalla Juventus dopo aver raggiunto un accordo con il Real Madrid per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante portoghese per "100 milioni di euro, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per 12 milioni di euro". Ronaldo ha firmato un contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2022.



SOCIAL - Sui social della società bianconera è tutto un fermento: "Come si vive l'attesa di Cristiano Ronaldo?" chiede la Juve ai suoi tifosi in una serie di post su Facebook. Post che, in attesa della presentazione, sono pubblicati rigorosamente alle 19... le 7 pm. E i commenti, neanche a dirlo, arrivano a raffica. Entusiasmo, poi, anche tra i giocatori. Un benvenuto particolare gliel'ha riservato Juan Cuadrado: il giocatore colombiano ha infatti consegnato il suo numero, il 7, al neo-acquisto bianconero, postando sui social una foto con la nuova maglietta di Ronaldo e un messaggio: "E' più bello dare che ricevere... ".

ALLEGRI - Ma c'è qualcuno che vuole ricevere, almeno in termini di gol segnati dall'attaccante portoghese. E' l'allenatore juventino, Massimiliano Allegri: "Come giocherà? - ha detto - Come ha sempre fatto: cercando di fare gol". Per Allegri, l'arrivo di Cristiano Ronaldo è "importantissimo, un salto di qualità da parte di tutti, della società, dell'ambiente".



CHAMPIONS - "So che è molto contento: è un grande professionista, è un valore importante" ha proseguito il tecnico che, sulla Champions, ha poi aggiunto: "L'obiettivo di vincerla c'è sempre stato e l'acquisto di Ronaldo ci dà ancora più consapevolezza per raggiungerlo. Insieme al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana sono obiettivi per cui la Juve ha sempre giocato".