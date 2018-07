Serie A, tutto quello che devi sapere

Cristiano Ronaldo (AFP PHOTO)

La sfida è iniziata. Con la pubblicazione del calendario ufficiale della Serie A per il 2018-2019 è partita anche la nuova stagione del campionato italiano. Campionato che inizierà il 18 agosto e si concluderà il 26 maggio 2019.



La caccia ai campioni in carica della Juventus è dunque aperta: per Cristiano Ronaldo e compagni, l'esordio è in casa del Chievo. Il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, invece, nella prima giornata affronterà subito un big match contro la Lazio all'Olimpico mentre le altre partite prevedono Atalanta-Frosinone, Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Inter e Torino-Roma.



LE SOSTE - Per quanto riguarda gli stop, il campionato si fermerà in sei weekend nel corso della stagione: quattro volte per le Nazionali e due per la pausa invernale di inizio gennaio. Il primo stop è fissato per domenica 9 settembre a cui seguiranno quelli di domenica 14 ottobre, domenica 18 novembre, domenica 6 gennaio 2019, domenica 13 gennaio e domenica 24 marzo 2019.

INFRASETTIMANALI - Sono poi tre i turni infrasettimanali: mercoledì 26 settembre, mercoledì 26 dicembre (il cosidetto 'Boxing Day') e mercoledì 3 aprile 2019. A Natale, quindi, si giocherà: per la prima volta in Serie A, niente sosta nel periodo natalizio ma tre turni di campionato il 22, il 26 e il 29 dicembre. Dopodiché la giornata seguente sarà quella del 20 gennaio. Ma le squadre torneranno già in campo il 13 gennaio per gli ottavi di finale di Coppa Italia.



GLI ORARI - Tre le partite in calendario il sabato: la prima alle 15, la seconda alle 18 e la terza alle 20:30. Saranno invece sei le partite della domenica: l'anticipo di pranzo alle 12:30, poi tre partite nel pomeriggio alle 15 e, a seguire, la sfida delle 18 e quella delle 20:30. La giornata di Serie A si concluderà il lunedì alle 20:30 con il 'Monday Night' italiano.



COPPA ITALIA - Infine, la Coppa Italia. Il primo turno eliminatorio inizia il 29 luglio mentre per vedere le big si dovrà attendere l'inizio degli ottavi di finale (13 gennaio). Semifinali entro il 27 febbraio e finale il 25 aprile 2019. Non ancora annunciata la data della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita.