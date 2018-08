Malagò: "Europei a forte rischio per Daisy"

(Foto di Fidal Ardelean/Fidal)

"La partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi alla situazione della primatista italiana under 23 nel lancio del disco aggredita di recente mentre rientrava a casa a Moncalieri.

"Per la sua problematica all’occhio deve usare una dose di cortisone che - ha aggiunto Malagò al termine della Giunta del Coni - malgrado ci sia la possibilità di avere esenzioni è in quantità talmente eccessiva che non le potrebbe avere. Quanto accaduto è un fatto estremamente grave, da disprezzare".

Il 3 agosto ci sarà la decisione definitiva sulla partecipazione della discobola azzurra agli Europei di Berlino. Lo annuncia la Fidal in una nota. Oggi la 22enne di origini nigeriane ha sostenuto una visita oculistica di controllo per la valutazione dei danni riportati alla ASL 'Città di Torino'.

Secondo il responso trasmesso dal settore sanitario della Fidal, l'atleta "presenta abrasione ed edema retinico importante all'occhio sinistro post traumatico, trattata dallo specialista con terapia antibiotica e corticosteroidea per via locale e sistemica. Venerdì 3 agosto l’atleta eseguirà un controllo oculistico presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili con la partecipazione agli Europei di Berlino”.

"Dopo che tanto si è detto sulla vicenda, Federazione ed atleta ritengono opportuno fare chiarezza sulla evoluzione della stessa, attendendo senza clamore la decisione finale sulla partecipazione agli Europei dell’azzurra, che sarà presa venerdì mattina a Roma", conclude il comunicato della Fidal.