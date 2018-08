Atp Los Cabos, Fognini vola in semifinale

(Afp)

Fabio Fognini impiega meno di un'ora per volare in semifinale al torneo Atp di Los Cabos (montepremi 637.395 dollari, cemento). Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka con un doppio 6-2 in appena 57 minuti di gioco. In semifinale Fognini affronterà il britannico Cameron Norrie, che ha eliminato per 6-4, 6-4 il francese Adrian Mannarino. Dall'altra parte del tabellone l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del mondo e n.1 del seeding, ha sconfitto senza problemi il bielorusso Egor Geasimov per 6-1, 6-1 e ora affronterà il bosniaco Damir Dzumhur, numero 24 Atp e terza testa di serie, che ha battuto per 6-2, 6-3 lo statunitense Michael Mmoh.