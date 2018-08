Maldini: "Tornato per amore del Milan"

Paolo Maldini (FOTOGRAMMA/IPA)

"Alla base di tutto c'è l'amore verso il Milan. La mia storia mi impone di esser qua, l'amicizia e il progetto serio sono gli altri motivi". Paolo Maldini spiega così la decisione di tornare al club rossonero, dove sarà il nuovo direttore sviluppo strategico dell'area sportiva. "La società è seria e solida e vuole tenere questo club per un periodo di medio-lungo termine - prosegue -. La squadra viene da due sesti posti, cercheremo di migliorarla. Ci siamo parlati con Leonardo e, da qui a fine mercato, qualcosa si saprà".

Per quanto riguarda la conferma di Rino Gattuso sulla panchina "non è mai stata in discussione" dice Maldini. "Rino è uno che trasmette valori -aggiunge -. Ha fatto benissimo lo scorso anno ed è un punto di riferimento importante per far crescere i nostri giocatori. Mercato? Quando ci vedremo sentiremo le sue richieste".



IL PASSATO - "Ho parlato con Leonardo e con la nuova proprietà mi hanno esposto il loro progetto e io in questo progetto credo. Sono davvero felice di far parte del nuovo Milan, sono molto contento" dice il neo direttore sviluppo strategico dell'area sport milanista, società di cui è stato la bandiera da calciatore per oltre 20 anni ma dalla quale era fuori da 9 anni. "In questi anni non ho mai detto di no senza prima parlare -aggiunge Maldini -. Con Barbara Berlusconi avevo intavolato un discorso, poi non andato a buon fine. Un anno e mezzo fa avevo parlato con la proprietà cinese, ma non siamo riusciti a definire il ruolo e ho deciso di non collaborare con loro. Adesso la situazione è diversa".

I TIFOSI - in merito al suo rapporto con una parte della curva del Milan, che in occasione del suo addio al calcio nel 2009 lo contestò, Maldini dice: "Per me quello che è successo è dimenticato". Ora "il mio rapporto con i tifosi è stupendo. Mi amano e me l'hanno sempre dimostrato. Quello che è successo è rimasto in quella giornata. Non devo ricucire niente, ho altri obiettivi in testa".