Ellen Van Dijk conquista la medaglia d'oro nella cronometro individuale ai campionati europei di ciclismo in corso a Glasgow. L'olandese completa i 30 km della prova in 41'39" precedendo di 2" la connazionale Anna van der Breggen e di 1'09" la tedesca Trixi Worrack. Sesto posto per la migliore delle azzurre Elisa Longo Borghini.