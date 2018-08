L'Italia fa festa con 6 medaglie

(Afp)

Continuano ad arrivare medaglie dagli azzurri impegnati nei campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento negli 800 metri stile libero, argento anche per Fabio Scozzoli nei 50 rana e per Ilaria Cusinato nei 200 misti.

Matteo Restivo ha vinto una sorprendente medaglia di bronzo nei 200 dorso segnando anche il nuovo record italiano di 1'56"29.

E, ancora, Rachele Bruni ha conquistato il bronzo nella 5 km di fondo e Noemi Batki la medaglia d'argento dalla piattaforma ai campionati Europei di tuffi.