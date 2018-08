Rachik bronzo nella maratona

(Foto Afp)

Quarta medaglia di bronzo per l'Italia ai campionati europei di atletica leggera di Berlino. La conquista Yassine Rachik nella maratona maschile. Il bergamasco di origine marocchina chiude in 2h12'09" alle spalle del belga Koen Naert, oro in 2h09'51" e dello svizzero, di origine eritrea, Tadesse Abraham (2h11'24"). Gli altri due azzurri Eyob Faniel (2h12'43") e Stefano La Rosa (2h15'57") terminano rispettivamente al quinto e dodicesimo posto e grazie a questi risultati l'Italia vince la prova a squadre.