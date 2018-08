Gp Gran Bretagna, pole di Lorenzo

Immagine di repertorio (Afp)

Doppietta Ducati nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Su una pista ancora umida per la pioggia, la pole position è andata allo spagnolo Jorge Lorenzo davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso. La prima fila è completata dal francese Johann Zarco con la Yamaha del team Tech3. Quarto il britannico Cal Crutchlow con la Honda del team Lcr davanti a quella ufficiale dello spagnolo Marc Marquez e alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Valentino Rossi (Yamaha), rimasto a lungo fermo ai box, non è riuscito a rientrare in pista in tempo per l'ultimo giro lanciato e domani scatterà dalla dodicesima posizione in griglia in quarta fila.

Tito Rabat ha riportato fratture multiple alla gamba destra nella caduta di cui è stato vittima durante le quarte ed ultime prove libere MotoGp. Secondo quanto reso noto dal team Avintia Racing, lo spagnolo è stato trasferito in elicottero all'University Hospital di Coventry per ulteriori controlli. Dopo la caduta sulla pista bagnata di Silverstone, Rabat è stato colpito dalla moto di Franco Morbidelli. Il responsabile della Clinica Mobile, Angel Charte, dopo i primi controlli ha spiegato che lo spagnolo "ha una lesione multipla e importante alla gamba destra, al femore, alla tibia e al perone".