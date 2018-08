La Spal vince il derby con il Parma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Successo di misura 1-0 della Spal nel derby emiliano con il Parma allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. La squadra di Semplici va in testa alla classifica e resta a punteggio pieno. Il gol che vale i tre punti, realizzato da Antenucci, dopo 4 minuti della ripresa.

La rete, che decide la sfida, arriva su un cross di Lazzari per l'attaccante che, al volo, arriva sotto l'incrocio dei pali e porta il punto a casa. Il Parma prova a reagire, ma la squadra è confusa e la Spal non perde il controllo. A parte un buon inizio, la squadra di D'Aversa non riesce a riaccendere la partita e resta a quota un punto in campionato. Gli uomini di Semplici, dopo due giornate sono a 6 punti.