Rimonta e pareggio per la Roma, 3-3 con l'Atalanta

(Afp)

Giostra di gol nel 'monday night' allo Stadio Olimpico tra Roma e Atalanta, gara valida per la seconda giornata di Serie A. L'esordio stagionale in casa per i giallorossi finisce 3-3, con la squadra di Di Francesco che tira un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Il match spettacolare inizia con un gol di tacco di Pastore al 2' del primo tempo. Il vantaggio per i padroni di casa dura poco però.

Al 19' arriva il pareggio dell'Atalanta con la rete di Castagne. Poi, prima dell'intervallo, Rigoni mette a segno una doppietta che manda la Roma all'inferno. La ripresa inizia con i giallorossi sotto di due gol. Al quarto d'ora Florenzi trova la rete e accorcia le distanze. La rimonta e il pareggio della Roma arrivano al 38' del secondo tempo con il gol di Manolas. Il finale è concitato ma al fischio il risultato non cambia. Finisce 3-3.