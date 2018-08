Figc, assemblea elettiva convocata il 22 ottobre

(Afp)

Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’Assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 - Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’Assemblea; elezione del Presidente Federale.

COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO - "Ai sensi dell’art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8, il Presidente federale non può svolgere più di tre mandati. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato olimpico nazionale italiano". E' quanto previsto dal regolamento dell'Assemblea elettiva della Figc, convocata per il 22 ottobre.

Con una modifica alle norme organizzative interne federali, in conformità alla legge 8 del 2018, è stato recepito il limite di tre mandati per la candidabilità alla presidenza e agli organi direttivi della Federazione. Nella sua nuova formulazione, l'articolo 3 comma 4 delle Noif stabilisce infatti che "il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati", mentre all'articolo 4 comma 3 si legge che "non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati".

Inoltre, ciascuna componente promuove "anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini". Il componente dell'Associazione italiana arbitri resta, infine, membro di diritto del Consiglio federale con diritto di voto.