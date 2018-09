Follia in pista, gli tira la leva del freno a 200 all'ora

Mette la mano sul freno del rivale a 200 km/h. Durante la gara vinta da Francesco Bagnaia - partito dalla pole position e in testa per tutta la gara nel Gp di San Marino nella classe Moto2 - a pochi giri dalla fine della corsa, la direzione ha esposto la bandiera nera nei confronti di Romano Fenati, squalificandolo.

Il marchigiano, che ha avuto un contatto con Stefano Manzi, ha avvicinato il rivale e gli ha tirato la leva del freno in pieno rettilineo, sbilanciandolo, senza farlo cadere, ma mettendo a rischio l'incolumità del collega. Per questo, è stato poi squalificato per 2 Gp.



Per quanto riguarda l'ordine di arrivo, Bagnaia - pilota dello Sky racing team, in sella a una Kalex - si è imposto con oltre 3" sul portoghese della Ktm, Miguel Oliveira, e oltre 4" sul tedesco Marcel Schrotter, suo compagno di marca. Nella classifica iridata Bagnaia è al comando con 214 punti, 8 in più di Oliveira.



FIM MotoGP Stewards



Black flag Romano Fenati for irresponsible riding #Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer — MotoGP™ (@MotoGP) 9 settembre 2018