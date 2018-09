Totti carica la Roma: "Real squadra di marziani ma... "

Francesco Totti (FOTOGRAMMA/IPA)

"Abbiamo la squadra per fare una bella figura a Madrid, anche se davanti avremo dei marziani". Francesco Totti carica la Roma in vista dell'esordio in Champions contro il Real Madrid mercoledì al Bernabeu. "Sappiamo tutti che è uno stadio particolare, diverso da tutti gli altri, ma affrontando il Real già alla prima sicuramente riusciremo a fare una grande partita" dice l'ex numero 10 giallorosso in un video pubblicato sull'account Twitter della Roma.

Totti suggerisce alla squadra di "affrontarla con tranquillità, con lo spirito giusto e la serenità di essere una squadra competitiva". E ancora: "Troviamo la squadra top della competizione, ma anche loro ogni volta che ci incontrano hanno delle difficoltà. Non sto qua a parlare di moduli, tanto non cambia niente. Dico solo che bisogna affrontare questa partita con la tranquillità e la consapevolezza di essere una squadra forte".