Tris Real, la Roma affonda

(Afp)

Esordio amaro per la Roma in Champions League. Il Real Madrid senza Ronaldo travolge i giallorossi 3-0 al Bernabeu in una partita senza storia. Il primo gol firmato da Isco su punizione arriva al 45', sullo scadere del primo tempo, e spazza via l'illusione della squadra di Di Francesco di iniziare la ripresa sullo 0-0. Nel secondo tempo i giallorossi provano a reagire, l'occasione del pareggio è di Under, Navas però non si fa sorprendere e mette all'angolo. Il gol del 2 a 0 al 13' della ripresa è una rasoiata di Bale contro la quale Olsen nulla può fare. Una rete di Mariano Diaz chiude definitivamente i giochi nel recupero.

La Champions per i giallorossi inizia così in salita. Di Francesco, commentando il ko ai microfoni di Sky Sport, ammette: "Abbiamo spagliato tantissimo, sapevamo di poter soffrire, ma le nostre ripartenze e le nostre scelte finali non sono state qualitative". L'allenatore della Roma riconosce la superiorità dei Blancos: "Ha vinto la squadra che ha meritato, noi - ha concluso - siamo stati troppo remissivi e poco qualitativi". Un atteggiamento che la Roma ha pagato con una pesante sconfitta.