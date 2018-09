Poker Lazio al Genoa

(Afp)

Terza vittoria di fila in Serie A per la Lazio, che all'Olimpico fa poker sconfiggendo 4-1 il Genoa nel match della quinta giornata. Per i biancocelesti a segno Caicedo e Immobile nel primo tempo, Milinkovic-Savic e ancora Immobile nella ripresa, gol che permettono alla squadra di Inzaghi di salire a 9 punti in classifica in quinta posizione. Secondo ko stagionale per i rossoblù, a cui non basta il gol del solito Piatek, che restano fermi a quota 6 in undicesima posizione.

Partenza sprint per i padroni di casa che passano al 6' con Caicedo. Cross di Wallace dalla tre quarti, torre di Milinkovic-Savic per l'attaccante ecuadoriano che brucia Zukanovic e segna con un colpo di testa nell'area piccola. Al 23' arriva il raddoppio: Caicedo va in pressing su Bessa che perde palla, Parolo serve in area Immobile che col sinistro infila l'ex Marchetti. Alla mezz'ora si fanno vedere i liguri con uno slalom di Medeiros che conclude di sinistro trovando una deviazione in angolo.

Dopo pochi secondi della ripresa il Genoa accorcia le distanze con Piatek bravo a sfruttare un errore di Acerbi e battere Strakosha con un destro potente, realizzando il quinto gol stagione che lo issa, al pari di Insigne, al comando della classifica marcatori di Serie A.

Le speranze di rimonta del Genoa sono però frustrate poco dopo da Milinkovic-Savic che all'8' firma il tris: traversone dalla sinistra di Lulic e grande stacco di testa del serbo che infila un non irreprensibile Marchetti, chiudendo in pratica il match. Prima dei titoli di coda arriva la doppietta di Immobile che al 44' va a segno con un tap-in dopo una respinta di Marchetti su tiro di Correa.