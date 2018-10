Pallone d'oro, c'è anche Alisson

(Fotogramma)

Svelati i primi dei 30 candidati al Pallone d'Oro France Football 2018. Fra di loro, ci sono l'estremo difensore del Liverpool ed ex Roma, Alisson Becker, l'attaccante del City Sergio Aguero, i bomber del Real Madrid Gareth Bale e Karim Benzema e quello del Psg Edison Cavani. E ancora: l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, il centrocampista del City Kevin De Bruyne, l'attaccante del Liverpool Roberto Firmino e il difensore dell'Atletico Madrid Diego Godin, l'attaccante dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, il numero 10 del Chelsea Eden Hazard, il centrocampista del Real Madrid Isco, l'attaccante del Tottenham Harry Kane e il centrocampista del Chelsea N'Golo Kantè. Presente anche l'attaccante della Juventus, Mario Mandzukic

Oltre al croato ci sono il portiere del Tottenham, Hugo Lloris, l'attaccante del Liverpool Sadio Mané, il terzino del Real Madrid Marcelo e l'attaccante del Psg Kylian Mbappé. Anche l'attaccante del Barcellona, Lionel Messi, è presente nella quinta e penultima cinquina dei candidati. Insieme all'argentino ci sono inoltre il centrocampista del Real Madrid Luka Modric, l'attaccante del Psg Neymar, il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak e il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Nella sesta e ultima cinquina, ecco anche l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah. Oltre all'egiziano ci sono i difensori del Real Madrid, Sergio Ramos e Raphael Varane, l'attaccante e il centrocampista del Barcellona, Luis Suarez e Ivan Rakitic. La premiazione è in programma lunedì 3 dicembre a Parigi, a votare sono 173 giornalisti da tutto il mondo. Per la prima volta saranno consegnati anche un Pallone d'oro femminile e il Trofeo Kopa al miglior giocatore Under 21.