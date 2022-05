17 maggio, giornata contro omofobia: perché è oggi

Riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite, in oltre 130 Paesi del mondo il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. In quello stesso giorno del 1990 l'Organizzazione mondiale della Sanità eliminava l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. In Italia si celebra dal 2008, ma quest'anno è accompagnata da una polemica politica per una circolare del ministero dell'Istruzione che invitava le scuole a organizzare momenti di riflessione.