Palazzo Madama ha dato il via libera al Ddl che porta a 18 anni la soglia per il voto per il Senato. Con questa riforma le Camere avranno la stessa base elettorale. Per la promulgazione e l'entrata in vigore bisognerà però attendere tre mesi per un eventuale referendum.