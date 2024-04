La nuova social card Dedicata a te 2024 da 460 euro è una carta risparmio per la quale non serve presentare domanda: ci penseranno infatti direttamente Inps e Comuni. I 460 euro saranno erogati in un'unica tranche e potranno essere spesi in alimenti, beni di prima necessità, ma anche carburante e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.