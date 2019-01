Nel video, Emilio Russo, I° Dirigente della Polizia di Stato in servizio presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e Giuseppe Codispoti, vicequestore della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Sono i due poliziotti che hanno preso l'ex latitante Cesare Battisti che ha trascorso la prima notte in cella nel carcere di Alta sicurezza di Oristano-Massama.