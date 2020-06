Coronavirus, Genova pattugliata dai droni

A Genova, il sindaco Marco Bucci ha autorizzato l'uso di "droni poliziotto" per individuare dal cielo i furbetti della passeggiata. “In questi giorni - scrive su Facebook Bucci - la polizia locale ha iniziato a controllare il territorio comunale anche con l’utilizzo di droni per far rispettare le disposizioni previste nei recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. “Questa misura - sottolinea Bucci - garantisce alla nostra polizia locale di poter osservare ampie zone del territorio dall’alto, in modo da individuare eventuali assembramenti ottimizzando le risorse”. Non complichiamo - ricorda il primo cittadino - il lavoro di chi è impegnato in questi giorni difficili, stiamo a casa”. (Video Marco Bucci / Marco Bucci per Genova)