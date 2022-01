5 ragioni per le quali l’Intelligenza Artificiale cambierà il mondo

Milano, 12 gennaio 2022. Dario Silvestri , imprenditore, specialista della performance e autore del libro best seller: “il Potere del Cambiamento” ci spiega come l’intelligenza artificiale sarà in grado di cambiare il nostro mondo.

È probabile che abbiate letto molto sull'IA negli ultimi anni, in particolare su come salverà il mondo e/o porrà fine alla civiltà come la conosciamo. È certamente vero che l'IA attira molto clamore e, diciamo, previsioni colorite. Ma, a differenza di alcune tendenze tecnologiche, gran parte del clamore che circonda l'IA è del tutto giustificato. È veramente una tecnologia di trasformazione, una che impatterà drammaticamente le nostre vite in modi molto reali.

Non siete ancora convinti? Ecco cinque motivi per cui credo che l'IA cambierà il mondo nel 2022 e oltre.

1. L'IA è ovunque

Hai mai chiesto ad Alexa le previsioni del tempo del mattino, o sei passato attraverso uno spazio pubblico che utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale, o hai pagato qualcosa usando la tua carta di credito, o magari hai comprato un prodotto raccomandato da Amazon, o hai usato un'APP di incontri? Certo, l'hai fatto. La maggior parte di noi ha fatto una o tutte queste cose, probabilmente nell'ultima settimana. Probabilmente nelle ultime 24 ore.

E, avete indovinato, tutti questi processi quotidiani sono sostenuti da AI e dati. L'intelligenza artificiale permette alla compagnia della tua carta di credito di determinare in un batter d'occhioche la tua ultima transazione corrisponde al tuo modello di spesa e non è fraudolenta. Le maggiori compagnie infatti usano algoritmi di AI per valutare i 75 miliardi di transazioni all'anno elaborate sulla sua rete. Quindi, per dirla tutta, l'IA è già profondamente integrata nella tua vita quotidiana, e non andrà da nessuna parte.

2. L'IA non solo si sta integrando nella vita quotidiana, ma sta per trasformare interi settori

L'impatto dell'IA si sta già facendo sentire in una vasta gamma di settori, da quello bancario e della vendita al dettaglio all'agricoltura e alla produzione. Nell'assistenza sanitaria, l'IA viene utilizzata per identificare (e, in alcuni casi, anche prevedere) le malattie, aiutando i fornitori di assistenza sanitaria e i loro pazienti a prendere decisioni migliori sul trattamento e sullo stile di vita.

I sistemi di IA possono persino superare gli esperti umani quando si tratta di identificare le malattie; nel gennaio 2020, i test clinici del software di IA sviluppato da Google Health hanno confermato che il software aveva un elevatissimo rate di successo nell'individuare i segni del cancro al seno nelle mammografie. Il sistema ha anche segnalato meno risultati "falsi positivi" rispetto ad altre precedenti metodologie.

3. L'AI ci renderà più umani, non meno

Man mano che le macchine diventano più intelligenti, possono svolgere sempre più compiti portando all'aumento dell'automazione nella maggior parte dei settori. Con questo aumento dell'automazione arrivano valide preoccupazioni circa l'impatto sui posti di lavoro umani. Ma, mentre non c'è dubbio che l'automazione porterà allo spostamento di molti lavori, credo che creerà anche nuovi lavori che valorizzano le nostre capacità unicamente umane come la creatività e l'empatia.

L'IA renderà anche le nostre vite lavorative migliori. Il giornalismo è un settore che sta subendo una rivoluzione dell'IA, e ci sono molti strumenti di IA che aiutano i giornalisti a identificare e scrivere storie. In alcune importanti testate giornalistiche americane per esempio, un sistema di gestione dei contenuti guidato dall'intelligenza artificiale è usato per identificare in tempo reale i trending topics, suggerire miglioramenti ai titoli e identificare le immagini rilevanti. Questo riduce parte del lavoro dietro le quinte per i giornalisti umani, lasciandoli concentrarsi sul raccontare la storia.

4. L'AI sta diventando più accessibile alle masse

Una volta per lavorare con l'IA c'era bisogno di una tecnologia costosa e di un enorme team di scienziati di dati interni. Non è più così. Come molte soluzioni tecnologiche, l'AI è ora facilmente disponibile su una base di servizio fruibilee con una gamma in rapida crescita di soluzioni di servizio rivolte alle imprese di tutte le dimensioni.

La stessa Amazon ha per esempio, nel 2019 ha lanciato un servizio basato sull'AI che aiuta le aziende a fornire raccomandazioni ai clienti e risultati di ricerca su misura. Incredibilmente, Amazon dice che non è necessaria alcuna esperienza di AI per addestrare e distribuire la tecnologia.

5. L'AI alimenta altre tendenze tecnologiche

Infine, come se avessimo bisogno di altre prove che l'IA sta davvero per cambiare il mondo, concludiamo con questo semplice fatto: l'IA è la base su cui sono costruite molte altre tendenze tecnologiche.

Essenzialmente, questo significa che, senza l'IA, non avremmo raggiunto gli incredibili progressi recenti visti in aree come la realtà virtuale, le chatbots, il riconoscimento facciale, i veicoli autonomi e la robotica (e questo solo per citarne alcuni). Pensate a quasi tutte le recenti tecnologie di trasformazione o scoperte scientifiche e, da qualche parte lungo la strada, l'IA ha giocato un ruolo. Per esempio, grazie all'IA, i ricercatori possono ora leggere e sequenziare i geni velocemente, e questa conoscenza può essere utilizzata per determinare quali terapie farmacologiche saranno più efficaci per i singoli pazienti.

