9 maggio Russia, Ft: "In discorso Putin grande assente è vittoria"

Seddon:"Ha detto che le sue truppe stanno combattendo eroicamente nel Donbass, ma non ha menzionato Mariupol"

Oggi è il giorno della Vittoria, ma dal discorso di Vladimir Putin è mancato qualsiasi riferimento ad una vittoria sul campo in Ucraina. A sottolinearlo è Max Seddon, capo dell'ufficio di Mosca del Financial Times. "Il grande assente del discorso di Putin era proprio una 'vittoria'. Ha detto che le sue truppe stanno combattendo eroicamente nel Donbass, ma non ha menzionato Mariupol o altri territori catturati. Né ci sono stati segnali su quando l'invasione potrebbe finire", ha sottolineato Seddon su Twitter.