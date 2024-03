Guerra e Sanremo dominano online, il report sulle discussioni digitali

La guerra riconquista terreno nelle discussioni online. Il Festival di Sanremo continua a rimanere nelle zone alte della classifica secondo il report Arcadia. Nel censimento delle menzioni di quest’ultima settimana il tema della guerra ha nuovamente monopolizzato le discussioni digitali, totalizzando 1,3 milioni di citazioni. Un volume consistente che evidenzia come dopo la bulimia sanremese il dibattito pubblico stia velocemente ritrovando un equilibrio determinato dall’attualità degli eventi. Rispetto alla settimana precedente perdono forza, con proporzioni diverse, le due keyword che hanno attratto migliaia e milioni di interazioni nei primi dieci giorni di febbraio, trattori e Sanremo, anche se quest’ultima ha continuato a generare interazioni per le polemiche scaturite dopo la proclamazione del vincitore.

Il Festival rimane a prescindere un dei più grandi attrattori di attenzione e forse il più trasversale catalizzatore di polemiche. Anche dopo la fine di questa 74ma edizione, infatti, il coinvolgimento degli utenti è stato impressionante. Nella settimana successiva la keyword Sanremo ha totalizzato oltre 12 milioni di interazioni, surclassando il tema della guerra – fermo a 7,6 milioni – e lasciando nelle lontane retrovie la protesta dei trattori che si è oramai sgonfiata del tutto.

Sono gli utenti dai 25 ai 34 anni a interagire con maggior frequenza con le keyword di questa settimana. Eppure se andiamo a scalare nei valori demografici allora possiamo vedere come al tema di Sanremo c’è un fortissimo interesse dei giovani dai 18 ai 24 anni, così come le keyword “trattori” e “terzo mandato” riescono a portare nelle discussioni online le quote più ampie di utenti tra i 45 e i 54 anni.

Il sentiment ci restituisce l’atteggiamento con il quale gli utenti si relazionano con una specifica keyword. Questa settimana a catturare le simpatie degli utenti è il tema dell’Intelligenza artificiale che supera, con il 68.9%, anche la percentuale di mood positivo raccolta dalla keyword Sanremo.