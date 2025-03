Le operazioni di fusioni bancarie "non si possono commentare come se fosse un talk show, con dichiarazioni estemporanee. La Banca d'Italia non si è dimenticata" delle operazioni di concentrazione ma "la vigilanza non funziona così. Parleremo attraverso le analisi e le decisioni che verranno effettuate a tempo debito". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nel corso del suo intervento al 31° Congresso annuale di Assiom Forex in corso a Torino.

"Nel dibattito pubblico - ha spiegato il governatore - a volte ci si chiede come mai la Banca d’Italia non intervenga su queste operazioni, qualcuno ha addirittura ipotizzato che ce ne siamo scordati. No, non ce ne siamo scordati, io poi me le scrivo le cose che succedono, quindi abbiamo ben presente che ci sono delle concentrazioni. Queste sono operazioni come voi ben sapete che coinvolgono centinaia di migliaia di dipendenti, milioni di risparmiatori, banche che operano in più Paesi, società non solamente bancarie, assicurative, di gestione del risparmio, società finanziarie, società di pagamento, quindi sono operazioni molto delicate che richiedono un’analisi delle normative bancarie, assicurative, della concorrenza e il lavoro congiunto di varie autorità italiane oltre la Banca d'Italia (l'Ivass, la Consob, l'Autorità garante), ma anche di autorità europee (la Banca Centrale Europea e le autorità di vigilanza nazionali estere)", ha continuato Panetta.

"Quindi è ingenuo, difficile ipotizzare che la Banca d'Italia possa commentare queste operazioni come se si fosse a un talk show, con osservazioni, valutazioni estemporanee. Queste - ha ricordato il governatore - sono operazioni che richiedono un'attenta, complessa, analisi delle operazioni, dei documenti, degli effetti. Peraltro per alcune di queste operazioni non tutti i documenti necessari per la valutazione del dossier sono disponibili. Quindi la vigilanza non funziona così, con dichiarazioni come si potrebbe fare in un talk show, non funziona così, la vigilanza non funziona così, la Banca d'Italia, per quello che vale, non funziona così, neanche io. Noi parleremo di queste operazioni attraverso le analisi e le decisioni che verranno effettuate a tempo debito, in accordo con tutte le altre autorità interessate", ha concluso Panetta.

"Non so, non faccio parte della categoria" che fa talk show sul risiko, ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del congresso a proposito delle parole del governatore.