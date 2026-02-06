Milano-Cortina, Ricci: "Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese"

“Abbiamo deciso di sostenere Milano Cortina 2026 perché i valori dello sport coincidono con quelli della nostra azienda e delle nostre persone. Gioco di squadra, competitività e capacità di restare uniti anche nelle difficoltà rappresentano ciò che facciamo ogni giorno”. Così Giuseppe Ricci, Direttore operativo Trasformazione Industriale di Eni, a margine dell’inaugurazione di Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026, il grande spazio allestito in piazza Città di Lombardia che fino al 15 marzo 2026 ospiterà eventi, incontri, installazioni e iniziative dedicate allo sport alla cultura e non solo.

Un impegno, quello di Eni, che si traduce anche in un percorso concreto di sostenibilità e innovazione. "Portare la Fiamma in tutta Italia, toccando città, territori e stabilimenti, è motivo di grande orgoglio e un modo perunire il Paese", ha aggiunto Ricci. Nel suo ruolo di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Eni contribuisce alla sostenibilità dei Giochi, a cominciare dai combustibili: complessivamente, oltre il 90% dei carburanti che Eni, tramite Enilive, fornisce per alimentare i Giochi è derivato da materie prime rinnovabili. Tra questi, il biocarburante diesel HVO puro, cioè non miscelato con carburanti di origine fossile, che alimenta mezzi di trasporto e generatori di energia elettrica Nel quadro delle iniziative legate ai Giochi, Eni è anche pronta ad inaugurare a Milano l’Eni Winter Village, un villaggio diffuso realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia nell’area esterna di Piazza Città di Lombardia, trasformata per l’occasione in uno spazio dedicato al gioco, alla scoperta degli sport invernali e alle soluzioni per la sostenibilità dei Giochi. L’Eni Winter Village è stato progettato come un ambiente aperto ecoinvolgente, con esperienze interattive dedicate a tutte le età: dal simulatore di discesa su snowboard alla pista urbana di sci di fondo realizzata con materiali innovativi prodotti da Versalis, fino a installazioni ludiche e immersive di Plenitude e Enilive che raccontano il legame tra sport, energia e sostenibilità.