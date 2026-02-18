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Mobilità sostenibile: pubblicato il X White Paper di Repower sulla mobilità sostenibile

18 febbraio 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fotografare lo stato dell'arte del mercato delle auto elettriche in Italia, in Europa e nel mondo al fine di restituire una rappresentazione d'insieme di un settore che si muove in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione. È questo l'obiettivo del White Paper sulla mobilità sostenibile e i veicoli elettrici 'La transizione nell'era post ideologica' di Repower, giunto alla X edizione e pubblicato oggi. Il documento, che al suo interno riporta anche i risultati del sondaggio sul sentiment e la conoscenza degli italiani rispetto alle auto elettriche, realizzata da YouGov per il Gruppo Svizzero, evidenzia come, anche alla luce di un mercato dell'auto in complessiva contrazione, con le immatricolazioni che nel 2025 calano del 2%, quello delle auto elettriche segna un +46% di immatricolazioni di veicoli Bev (Battery electric vehicles - Veicoli full electric), sostenuto anche da incentivi statali e da una rete di punti di ricarica sempre più capillare e di qualità (+16% a/a).

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