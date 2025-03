Prada prosegue l’impegno con Sea Beyond, tre appuntamenti chiave nel 2025

Prosegue l’impegno del Gruppo Prada con Sea Beyond, il progetto condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco (Unesco-Coi), nato nel 2019 con l'obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell'oceano e la sua sostenibilità promuovendo l'educazione all'oceano su scala globale attraverso numerose iniziative. Oggi, in occasione di un workshop a Parigi, è stato svelato il calendario dei prossimi eventi e attività del programma previsti nel corso del 2025.

Si parte il 3 aprile prossimo, a Venezia con l’inaugurazione del progetto Sea Beyond Ocean Literacy Center, il primo centro permanente in Italia dedicato all’educazione all’oceano e situato sull’isola di San Servolo, un polo educativo e culturale che ospita importanti istituzioni quali la Venice International University, il Nsas - Neuroscience School of Advanced Studies e il laboratorio Csc Immersive Arts Labs. Pensato per un pubblico di tutte le età e ad accesso gratuito, il centro sarà un punto di riferimento per l’educazione sui temi del mare. Numerose attività animeranno il centro, tra cui percorsi educativi multisensoriali, laboratori creativi e scientifici interattivi, conferenze e dibattiti, per approfondire la conoscenza dell’oceano e il suo ruolo cruciale per la vita sul pianeta Terra.

Il secondo appuntamento chiave si terrà a Nizza, in occasione della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (Unoc3), ospitata dai governi di Francia e Costa Rica, dal 9 al 13 giugno prossimi. L’obiettivo della conferenza è supportare l’attuazione dell’Sdg 14: implementare urgentemente azioni “per conservare e utilizzare in modo durevole l’oceano, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. In occasione di Unoc3, Sea Beyond presenterà un programma di attività che spazieranno da workshop educativi e scientifici, a contenuti interattivi e dibattiti sul tema oceano presso il Palais des Expositions nell’area de ‘La Balaine’, all’interno della quale uno dei padiglioni sarà dedicato all’educazione all’oceano.

Sea Beyond sbarcherà infine, dal 10 al 19 ottobre prossimi, a Prada Rong Zhai, la storica residenza situata nel cuore di Shanghai e restaurata dal Gruppo Prada, con un programma articolato che offrirà un’ampia gamma di attività dedicate alla comunità locale tra cui laboratori didattici, incontri e proiezioni, per coinvolgere studenti di tutte le età, famiglie e cittadini nella promozione della preservazione dell’oceano e nella diffusione dei principi di ocean literacy. Il progetto educativo itinerante e interattivo di Unesco-Coi ‘Ocean&Climate Village’, insieme a una mostra del fotografo nominato agli Emmy e climate artist Enzo Barracco, evidenzieranno l’urgenza di preservare l’oceano e la fragilità di molti ecosistemi. Questo programma culturale segue il successo della mostra temporanea Sea Beyond nella città costiera cinese di Qingdao nell’ottobre 2023.