Si va a delineare la dinamica dell'incidente aereo avvenuto a Washington costato la vita a 67 persone. L'elicottero militare Black Hawk, che si è scontrato con un volo dell'American Airlines sul fiume Potomac, potrebbe aver volato "troppo alto". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, con un post su Truth. "Il Black Hawk volava troppo alto, di molto", ha scritto Donald Trump. "Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi - ha aggiunto - Non è molto complicato da capire, giusto?".

Le autorità statunitensi hanno recuperato al momento almeno 40 corpi delle 67 vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri sera vicino all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington. In 64 viaggiavano sull'aereo proveniente da Wichita (Kansas) e altre tre sull'elicottero militare: è stata esclusa la possibilità che ci siano sopravvissuti.

Le ricerche

I sommozzatori che lavorano al recupero delle vittime dell'incidente aereo a Washington, si trovano a operare in condizioni difficilissime, dal fango denso in cui si muovono a una visibilità prossima allo zero. A riferirne è la Cnn che cita esperti in questo tipo di operazioni.

Almeno 14 persone risultano dunque ancora disperse. Le scatole nere sono state ritrovate e le autorità inquirenti sperano in un rapporto preliminare entro un mese di tempo. Sebbene la fusoliera si trovi in pochi metri d'acqua, le condizioni rendono il recupero difficile, secondo Butch Hendrick, istruttore di salvataggio e fondatore di Lifeguard Systems, un programma di New York per sommozzatori e personale di soccorso.

"Il fango diventa un problema molto grave. La grave mancanza di visibilità fa sì che i subacquei debbano essenzialmente attraversare l'aereo a tastoni. E ora hanno a che fare con una fusoliera fatta a pezzi". "Ogni metro, ogni quindici centimetri che percorrono c'è un nuovo pericolo anche di infortunio per i sommozzatori. Quindi devono stare estremamente attenti all'interno dell'aereo", ha aggiunto, mettendo in guardia anche dai rischi di contaminazione dovuti al carburante e ai detriti presenti nel fiume.

Trovate due scatole nere

Il National Transportation Safety Board ha annunciato sul suo account X social media di avere “il registratore dei dati di volo e il registratore di voce della cabina di pilotaggio, comunemente noti come scatole nere” pronti per essere analizzati nel suo laboratorio, situato a meno di due chilometri dal luogo dell'incidente.

Chi sono le vittime

Tra le vittime dell'incidente (VIDEO) ci sono due cittadini cinesi, ha confermato l'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Inoltre, le autorità argentine hanno confermato al quotidiano 'Clarín' la morte di un padre e di suo figlio di 13 anni, entrambi argentini, che stavano partecipando a una gara di pattinaggio artistico.

Tra i morti accertati giovedì c'erano i pattinatori americani Jinna Han e Spencer Lane e gli allenatori russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, medaglia d'oro mondiale nel 1994 nella categoria coppie.

Oggi la Russia ha confermato che tra le vittime del disastro ci sono tre persone che avevano il passaporto russo e che l'ambasciata russa a Washington "è in contatto con il Dipartimento di Stato". "Secondo la nostra ambasciata, tre vittime dell'incidente aereo avevano il passaporto russo - ha detto stamani la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, come riporta l'agenzia russa Tass - C'è una quarta persona che si ritiene possa avere il passaporto russo. Sono in corso verifiche".

Oltre a Shishkova e Naumov, c'era anche la pattinatrice Inna Volyanskaya, che lavorava come allenatrice negli Usa. L'ambasciata russa a Washington, ha aggiunto Zakharova, "è in contatto con il Dipartimento di Stato", anche se "sembra una comunicazione a senso unico" perché - ha sostenuto - la rappresentanza diplomatica ha posto domande, "ma finora non abbiamo ricevuto risposte concrete". "Tuttavia - ha concluso - c'è una comunicazione e ci sono state date alcune risposte generiche".

L'attacco di Trump a Biden e Obama

"Purtroppo, non ci sono sopravvissuti". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un briefing con la stampa. Secondo il presidente, il disastro stato causato da un errore dell'elicottero militare Usa. Trump ha poi criticato l'amministrazione di Barack Obama per la scarsa qualità dei controllori di volo che il tycoon aveva ereditato durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, ricordando di essersi dovuto assicurare che fossero di "intelligenza superiore". L'amministrazione Biden, ha detto, "li ha fatti tornare a livelli più bassi che mai" applicando politiche di inclusione che avrebbero ridotto i livelli di sicurezza. I test psicologici introdotti nella prima Amministrazione Trump "sono stati cancellati da Biden. Abbiamo bisogno delle persone migliori".