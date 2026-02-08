Lo ha reso noto il suo legale Mostafa Nili. L'attivista iraniana accusata di "raduno" e "collusione"

Non c'è pace per Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace del 2023. E' stata condannata a sei anni di carcere con accuse di "raduno" e "collusione" - riferisce Iran International sulla base di quanto reso noto dal legale di Mohammadi, Mostafa Nili - a un anno e sei mesi di carcere per attività di propaganda e per due anni non potrà lasciare il Paese e per altrettanti anni dovrà stare lontana dalla città di Khosf.

Mohammadi, 53 anni, è stata arrestata il 12 dicembre a Mashhad insieme ad altri attivisti dopo essere intervenuta nel corso di una cerimonia in ricordo di un avvocato trovato senza vita. In dichiarazioni all'agenzia Afp, il legale ha precisato che è possibile fare ricorso e ha auspicato che alla luce delle sue condizioni di salute Mohammadi possa essere "liberata su cauzione per le cure" necessarie.

Negli ultimi 25 anni per Mohammadi ci sono stati più volte processi e carcere a causa del suo attivismo contro la pena di morte in Iran e il codice di abbigliamento per le donne. Ha trascorso buona parte degli ultimi dieci anni dietro le sbarre e dal 2015 non vede i figli, che vivono a Parigi.

Secondo la sua fondazione, Mohammadi non ha voluto parlare davanti ai giudici. "Considera questo procedimento come una farsa", ha scritto in un comunicato da Parigi il marito Taghi Rahmani. Mohammadi ha comunicato la notizia della condanna durante un colloquio telefonico con il suo legale, il secondo contatto con il mondo esterno dall'arresto di dicembre.

Il 2 febbraio Mohammadi aveva iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta contro le condizioni di detenzione e il divieto di contatti con parenti e avvocati. "Ha posto fine oggi allo sciopero della fame, al sesto giorno", ha fatto sapere la fondazione. Al suo legale, secondo le notizie riferite, Mohammadi ha riferito di essere stata ricoverata tre giorni fa in ospedale "per il peggioramento delle condizioni di salute" prima di essere riporta nel centro di detenzione.