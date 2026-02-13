circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford e avverte: "Successo negoziati o giornata molto brutta per Teheran"

Il gruppo d'attacco della Ford (da cui il 3 gennaio scorso erano partiti i caccia impegnati nell'operazione per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro) si unirà alla portaerei Lincoln che già si trova nel Golfo

Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford e avverte:
13 febbraio 2026 | 07.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che i negoziati con l'Iran avranno successo. Se non sarà così, sarà una giornata molto brutta per l'Iran". E' l'ennesimo avvertimento lanciato da Donald Trump a Teheran parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.

Il presidente Usa continua la politica del doppio binario: da un lato preme sui negoziati ma non abbandona l'opzione militare. Tanto che ha deciso di dispiegare in Medio Oriente anche la portaerei USS Ford.

Secondo quanto rivelato dal New York Times, la USS Ford e le sue navi di scorta dispiegate nei Caraibi mentre era in corso la campagna contro il Venezuela saranno inviate nel Golfo e non rientreranno negli Stati Uniti prima di aprile o maggio.

Notizia confermata poi dallo stesso Trump. "Abbiamo una situazione in cui abbiamo inviato verso l'Iran un grande gruppo navale con una portaerei. Mi piacerebbe riuscire a raggiungere un accordo, ma finora è stato difficile - ha dichiarato il presidente in un discorso alla base militare di Fort Bragg, in North Carolina -. Pensavo che l'ultima volta saremmo arrivati a un'intesa: loro ora vorrebbero averla fatta. Ma poi è successo quello che è successo, 'Midnight Hammer'...".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran Venezuela Stati Uniti Medio Oriente Golfo Portaerei iran news iran oggi iran trump trump news medio oriente news
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza