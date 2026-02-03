circle x black
Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari

Nel mirino del presidente Usa anche il New York Times al quale ha chiesto di correggere un articolo che, a suo dire, era "completamente sbagliato"

Donald Trump (Afp)
03 febbraio 2026 | 08.11
Redazione Adnkronos
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all'Università di Harvard un risarcimento danni di un miliardo di dollari, e ha accusato l'università di fornire al New York Times notizie definite "sciocchezze". "Chiediamo ora un risarcimento danni di un miliardo di dollari e non vogliamo più avere a che fare con l'Università di Harvard in futuro", ha dichiarato in un lungo messaggio pubblicato su Truth, in cui ha affermato che Harvard "si comporta in modo pessimo da molto tempo".

Trump ha accusato l'istituzione universitaria da lui definita "profondamente antisemita" di voler "attuare un complicato programma di formazione professionale", "respinto perché del tutto inappropriato" e "che non era altro che un modo per evitare un massiccio risarcimento di oltre 500 milioni di dollari, una cifra che dovrebbe essere molto più alta date le gravi e palesi illegalità commesse". "Questa dovrebbe essere una questione penale, non civile, e Harvard dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni illecite. In ogni caso, questo caso continuerà finché non sarà fatta giustizia", ​​ha affermato, prima di criticare "il pessimo lavoro nel risolvere una situazione molto grave per la sua istituzione e, cosa ancora più importante, per l'America stessa".

In un messaggio successivo, il presidente ha chiesto ai redattori del New York Times di correggere un articolo che, a suo dire, era "completamente sbagliato". "La copertura che ho ricevuto dal 'New York Times' è deliberatamente fuorviante. Vedremo presto come andrà la mia causa contro questi truffatori", ha aggiunto.

