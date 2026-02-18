Франция, хакер получил доступ к информации о 1,2 млн банковских счетов

Киберпреступник смог получить доступ к национальной базе данных банковских счетов и просмотрел информацию о 1,2 миллионах счетов. Об этом сообщило министерство экономики Франции в коммюнике, пояснив, что злоумышленник использовал украденные учетные данные сотрудника и получил несанкционированный доступ с конца января, просмотрев "части файла всех счетов, открытых во французских банках, который содержит личные данные, такие как номера банковских счетов, имя владельца счета, адрес и, в некоторых случаях, налоговый номер владельца счета".