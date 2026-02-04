Пакистан, сепаратистские атаки в Белуджистане, более 250 погибших

Более 250 человек погибли в результате серии скоординированных атак, начатых сепаратистами в пакистанской провинции Белуджистан с субботы, а также в ходе антитеррористических операций, предпринятых силами безопасности для противодействия нападавшим. Об этом сегодня сообщил представитель сил безопасности.

Пакистан десятилетиями борется с сепаратистским восстанием в Белуджистане, с частыми вооруженными нападениями на военных и правоохранительные органы, а также на иностранных и пакистанских граждан, не проживающих в богатой минералами провинции, расположенной на границе с Афганистаном и Ираном.

Высокопоставленный чиновник заявил AFP, что "197 террористов были убиты в ходе текущих операций" и что по меньшей мере 36 мирных жителей и 22 сотрудника службы безопасности были убиты в результате скоординированных атак, совершенных боевиками в провинции.

Спорадические столкновения все еще продолжаются в некоторых районах после того, как боевики штурмовали банки, тюрьмы, полицейские участки и военные объекты в течение выходных. Армия освобождения Белуджистана (АОБ), наиболее активная сепаратистская группировка в провинции, взяла на себя ответственность за нападения в заявлении, отправленном AFP.