Франция: теракт в базилике Ниццы, антитеррористическая прокуратура требует пожизненного заключения с отбыванием наказания в тюрьме особого режима

Обвиняя подсудимого в "невыносимой жестокости", Национальная антитеррористическая прокуратура Франции потребовала для Брахима Ауиссауи, 25-летнего тунисца, обвиняемого в убийстве трех человек 29 октября 2020 года в базилике Ниццы, пожизненного заключения с отбыванием наказания в тюрьме особого режима, то есть максимального наказания. Два генеральных адвоката прокуратуры сослались на "непоколебимую решимость нанести удар по Франции" и "неизменную опасность" обвиняемого, "замкнутого в своем тоталитарном фанатизме". В понедельник, после более чем двух недель судебного разбирательства, молодой человек впервые признался в том, что убил кухонным ножом 60-летнюю прихожанку Надин Девиллерс, 54-летнего служителя Венсана Локеса и 44-летнего Симона Баррето Силву. Как напоминает Le Figaro, от 60 до 70 ножевых ранений были нанесены жертвам примерно за десять минут внутри Базилики Нотр-Дам.