circle x black
Cerca nel sito
 
menu MENU adnverify
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 28 Marzo 2025
Aggiornato: 13:08
10 ultim'ora clock BREAKING NEWS

Франция: теракт в базилике Ниццы, антитеррористическая прокуратура требует пожизненного заключения с отбыванием наказания в тюрьме особого режима

26 febbraio 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Обвиняя подсудимого в "невыносимой жестокости", Национальная антитеррористическая прокуратура Франции потребовала для Брахима Ауиссауи, 25-летнего тунисца, обвиняемого в убийстве трех человек 29 октября 2020 года в базилике Ниццы, пожизненного заключения с отбыванием наказания в тюрьме особого режима, то есть максимального наказания. Два генеральных адвоката прокуратуры сослались на "непоколебимую решимость нанести удар по Франции" и "неизменную опасность" обвиняемого, "замкнутого в своем тоталитарном фанатизме". В понедельник, после более чем двух недель судебного разбирательства, молодой человек впервые признался в том, что убил кухонным ножом 60-летнюю прихожанку Надин Девиллерс, 54-летнего служителя Венсана Локеса и 44-летнего Симона Баррето Силву. Как напоминает Le Figaro, от 60 до 70 ножевых ранений были нанесены жертвам примерно за десять минут внутри Базилики Нотр-Дам.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attentato terrorismo ergastolo ostativo
Vedi anche
News to go
Ucraina, Putin propone "amministrazione Onu e poi elezioni"
News to go
Sottomarino turistico affonda nel Mar Rosso: 6 morti
News to go
Salari reali in Italia, rapporto Ilo: "Dal 2008 in calo dell'8,7%"
News to go
Ucraina, Zelensky: "Non possiamo finanziare le forze armate in maniera adeguata"
News to go
Bonus nido 2025, tutte le novità
News to go
Dazi Usa, Trump: "Potremmo fare eccezioni su tariffe dal 2 aprile"
News to go
Guerra Ucraina-Russia, colloqui di pace a Riad: ultime news
News to go
Mattarella: "Dazi inaccettabili, creano ostacoli ai mercati"
News to go
Ucraina, colloqui a Riad tra delegazioni americana e russa
News to go
Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue
News to go
Allergie ai pollini, con crisi climatica durano 45 giorni in più
News to go
Tumore della mammella, 53mila nuovi casi all'anno in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza