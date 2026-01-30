Gara di Coppa del Mondo annullata a Crans-Montana. La discesa libera femminile di oggi, venerdì 30 gennaio, è stata interrotta dopo la caduta di tre delle prime sei sciatrici in gara. Tra queste, la fuoriclasse americana Lindsey Vonn, finita in ospedale. L'atleta americana, 41 anni, già campionessa olimpica di discesa libera nel 2010, ha perso il controllo in una curva, finendo nella rete di sicurezza. Per lei, un problema al ginocchio sinistro dopo la brutta caduta. Un infortunio che preoccupa il mondo dello sport, a una settimana dal via dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (per lei, prima gara in calendario l'8 febbraio).

Dopo la caduta di Lindsey Vonn e la discesa di un apripista in seguito alla terza interruzione, il direttore di gara ha dichiarato la gara di Crans-Montana conclusa.

Lindsey Vonn, Olimpiadi a rischio

"Ha un po' di dolore, quindi è meglio fare qualche approfondimento" ha spiegato il due volte campione olimpico Aksel Lund Svindal, allenatore dell'americana. "Il fisioterapista ha fatto alcuni controlli e sembrava tutto a posto, ma c'erano cose di cui non era sicuro al 100%, quindi siamo andati in ospedale per verifficare".