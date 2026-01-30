circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Discesa Crans-Montana annullata per le condizioni della pista, Vonn in ospedale. Cos'è successo

Cadono tre sciatrici su sei per la scarsa visibilità sulla pista. La fuoriclasse americana adesso rischia la partecipazione a Milano Cortina

Lindsey Vonn - Fotogramma/IPA
Lindsey Vonn - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gara di Coppa del Mondo annullata a Crans-Montana. La discesa libera femminile di oggi, venerdì 30 gennaio, è stata interrotta dopo la caduta di tre delle prime sei sciatrici in gara. Tra queste, la fuoriclasse americana Lindsey Vonn, finita in ospedale. L'atleta americana, 41 anni, già campionessa olimpica di discesa libera nel 2010, ha perso il controllo in una curva, finendo nella rete di sicurezza. Per lei, un problema al ginocchio sinistro dopo la brutta caduta. Un infortunio che preoccupa il mondo dello sport, a una settimana dal via dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (per lei, prima gara in calendario l'8 febbraio).

Dopo la caduta di Lindsey Vonn e la discesa di un apripista in seguito alla terza interruzione, il direttore di gara ha dichiarato la gara di Crans-Montana conclusa.

Lindsey Vonn, Olimpiadi a rischio

"Ha un po' di dolore, quindi è meglio fare qualche approfondimento" ha spiegato il due volte campione olimpico Aksel Lund Svindal, allenatore dell'americana. "Il fisioterapista ha fatto alcuni controlli e sembrava tutto a posto, ma c'erano cose di cui non era sicuro al 100%, quindi siamo andati in ospedale per verifficare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lindsey Vonn Crans Montana Vonn come sta Olimpiadi Milano Cortina 2026 discesa Crans Montana
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza