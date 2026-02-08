circle x black
Cerca nel sito
 

Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: "Nemici dell'Italia". Cio: "Violenza non ha posto ai Giochi"

La premier sui social: "Bande di delinquenti che vanificano lavoro di tanti"

Scontri a Milano - (Ipa)
Scontri a Milano - (Ipa)
08 febbraio 2026 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi" Milano Cortina 2026. "Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social parlando degli scontri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi e degli atti di sabotaggio avvenuti su alcuni tratti ferroviari.

"Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti".

La posizione del Cio

"Le proteste legittime sono consentite, ma la violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici", dice il portavoce del Cio, Mark Adams, a proposito delle proteste di ieri a Milano, in una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. "Credo sia solo necessario andare avanti con i Giochi che diffondono unità e pace in tutto il mondo. L'Ice? Vorrei chiarire che non sono qui a Milano, ed è una situazione che è stata esagerata. Non sono presenti a Milano agenti dell'Ice", ha concluso Adams.

Gli scontri

Al corteo partito nel pomeriggio di sabato 7 febbraio da Porta Romana hanno partecipato circa 10mila persone. All'arrivo a piazzale Corvetto, dove sarebbe dovuto terminare il corteo contro i Giochi olimpici, un gruppo di manifestanti ha indossato caschi e cappucci e sparando petardi e fumogeni si è diretto verso l'imbocco della tangenziale, presidiato dalle forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, che hanno risposto con lacrimogeni, cariche e idranti. Lanciate anche bottiglie di vetro e sassi contro le forze dell'ordine. Sei persone sono state fermate e accompagnate in Questura.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 milano cortina 2026 scontri milano milano scontri corteo olimpiadi meloni corteo anti olimpiadi
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza