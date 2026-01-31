circle x black
"Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica", Pd chiede intervento Giuli. Fdi: "Dem in delirio mistico"

La nota Pd: "Inaccettabile quanto accaduto nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, no ad alterazioni arbitrarie del patrimonio culturale". La replica del partito della premier: "Richiesta sconcertante che lascia intuire a che livello d’ossessione sia arrivata l’opposizione"

Il volto somigliante a quello della premier Meloni dopo il restauro dell'affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma - Adnkronos
Il volto somigliante a quello della premier Meloni dopo il restauro dell'affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma - Adnkronos
31 gennaio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
''Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina. Quanto emerso non è accettabile". Con una nota, il Pd chiede l'intervento del ministro della Cultura commentando le notizie secondo le quali il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, assomiglierebbe al viso della premier Giorgia Meloni.

"L’ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato - sottolinea la capogruppo dem in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi- possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici. Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l’autenticità e il valore storico".

"Indipendentemente dal fatto che si tratti del volto di Giorgia Meloni -conclude Manzi- riteniamo indispensabile un intervento immediato della Soprintendenza, finalizzato ad accertare i fatti, verificare la regolarità degli interventi effettuati e disporre il ripristino. La tutela dei beni culturali è un dovere pubblico e una responsabilità istituzionale che non ammette ambiguità né ritardi''.

"Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema", parla il responsabile della basilica

FdI: "Sinistra in delirio mistico"

A rispondere alla nota dei dem è Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Cultura di Palazzo Madama. "Siamo al delirio mistico, la sinistra pur di attaccare il governo chiede conto al ministro della Cultura, Alessandro Giuli di controllare come mai il volto di un affresco in un restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina sia somigliante a quello della premier Meloni. Una richiesta sconcertante che lascia intuire a che livello d’ossessione sia arrivata l’opposizione in Italia che vede ormai Giorgia Meloni dappertutto. Voglio sperare - recita la nota della senatrice - che la collega del Pd che ha sollecitato l’intervento di Giuli per verificare la regolarità degli interventi effettuati, non arrivi a chiedere di inserire, invocando la par condicio, nello stesso affresco anche i volti di Schlein, Bonelli, Fratoianni e Conte. Al di là delle ironie, la considerazione è un’altra. Possibile che, proprio nel giorno in cui anche l’agenzia di rating Standard and Poors premia il buon governo dell’Italia, a sinistra preferiscano contestare addirittura gli affreschi di una chiesa considerandoli filogovernativi? Evidentemente, a certa opposizione non resta che disquisire sul sesso degli angeli, anzi, sul volto".﻿

